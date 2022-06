GF Vip, il papà di Manuel Bortuzzo scrive un post al veleno e tutti credono sia rivolto a Lulù (Di domenica 12 giugno 2022) Continua a trovarsi al centro dell’attenzione mediatica il padre del giovane nuotatore ed ex concorrente del GF vip 6 e Manuel Bortuzzo. Stiamo nello specifico parlando di Franco Bortuzzo che proprio nelle scorse ore ha condiviso un nuovo post sui social che secondo molti altro non era che una frecciata rivolta all’ex fidanzata del figlio ovvero la giovane principessa etiope Lulù Selassié. Ma, quali sono state le parole scritte dall’uomo e soprattutto per quale motivo in molti hanno pensato potessero essere rivolte a Lulù? Facciamo un po’ di chiarezza. Lulù Selassié in un famoso ristorante romano Nonostante siano trascorse già diverse settimane da quando Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno reso nota la loro ... Leggi su baritalianews (Di domenica 12 giugno 2022) Continua a trovarsi al centro dell’attenzione mediatica il padre del giovane nuotatore ed ex concorrente del GF vip 6 e. Stiamo nello specifico parlando di Francoche proprio nelle scorse ore ha condiviso un nuovosui social che secondo molti altro non era che una frecciata rivolta all’ex fidanzata del figlio ovvero la giovane principessa etiopeSelassié. Ma, quali sono state le parole scritte dall’uomo e soprattutto per quale motivo in molti hanno pensato potessero essere rivolte a? Facciamo un po’ di chiarezza.Selassié in un famoso ristorante romano Nonostante siano trascorse già diverse settimane da quandoSelassié hanno reso nota la loro ...

Pubblicità

michelericcia16 : HO CAPITO! Ora sono sicuro! Se ci troviamo in una situazione così assurda, così ridicola. così ecc ecc, è perchè, l… - ilsanto10 : @FabioFalsitta Ma si è una foto vecchia ma si costa meno ma di poco....ma si facciamoci inculare tanto c'è il GF Vi… - BMussatti : RT @11Giuliano: Anche i vip inditrinati pagano a caro prezzo la loro ingenuità grave,per poter continuare a vivere serenamente..Tutto il mo… - sciantokescia : RT @simolar1984: @Adnkronos Come se fosse uno scoop. Occupatevi dei rincari sulla benzina, che tra un po’ non ci potremmo permettere neanch… - Marghe39052548 : #direttaeurosport Pura curiosità: Qual è il vip più importante che ha partecipato alla Le Mans ? -