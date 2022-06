Francia, testa a testa sinistra-Macron ma il presidente vede la maggioranza (Di domenica 12 giugno 2022) Secondo le prime proiezioni la coalizione governativa potrebbe non arrivare alla soglia dei 289 seggi. Bene Marine Le Pen, eliminato Èric Zemmour Leggi su corriere (Di domenica 12 giugno 2022) Secondo le prime proiezioni la coalizione governativa potrebbe non arrivare alla soglia dei 289 seggi. Bene Marine Le Pen, eliminato Èric Zemmour

Pubblicità

ItalianPolitics : ESTERI. In Francia testa a testa tra Macron e Melenchon, astensionismo record al 52,3% - AGI - MarinoBruschini : RT @sole24ore: Elezioni Francia, è testa a testa tra i macroniani e la sinistra - Europeo91785337 : RT @petergomezblog: Elezioni legislative in Francia, testa a testa tra Mélenchon e governisti: maggioranza incerta per Macron. È record ast… - petergomezblog : Elezioni legislative in Francia, testa a testa tra Mélenchon e governisti: maggioranza incerta per Macron. È record… - drsmoda2 : RT @AlessandroCere7: ??Stima dei risultati 1º turno di #legislatives2022 in #Francia NUPES 25,2% Ensemble 25,2% RN 18,9%… -