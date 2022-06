F1, ancora guai per la Ferrari: Leclerc e Sainz costretti al ritiro a Baku (Di domenica 12 giugno 2022) ancora un ritiro per la Ferrari di Charles Leclerc. L’auto del monegasco ha avuto problemi al 20esimo dei 51 giri del Gran Premio di Baku in Azerbaijan. «È un ritiro che fa molto male», ha dichiarato il pilota, «domani analizzeremo cosa è successo. Ora non trovo le parole. Nelle ultima tre gare ci sono state le prestazioni ma è mancata l’affidabilità. Altri 25 punti persi», ha aggiunto. Una gara maledetta per la Ferrari, che aveva già perso i punti dello spagnolo Carlos Sainz al nono giro per un guasto idraulico. Leclerc era partito in pole position per la sesta volta in otto gare e si trovava al comando della gara al momento della rottura del motore. Il classe 1997 Leclerc aveva già dovuto dire addio alla vittoria ... Leggi su open.online (Di domenica 12 giugno 2022)unper ladi Charles. L’auto del monegasco ha avuto problemi al 20esimo dei 51 giri del Gran Premio diin Azerbaijan. «È unche fa molto male», ha dichiarato il pilota, «domani analizzeremo cosa è successo. Ora non trovo le parole. Nelle ultima tre gare ci sono state le prestazioni ma è mancata l’affidabilità. Altri 25 punti persi», ha aggiunto. Una gara maledetta per la, che aveva già perso i punti dello spagnolo Carlosal nono giro per un guasto idraulico.era partito in pole position per la sesta volta in otto gare e si trovava al comando della gara al momento della rottura del motore. Il classe 1997aveva già dovuto dire addio alla vittoria ...

