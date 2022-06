“E allora Giletti com'è arrivato a Mosca?”: Salvini e l'ambasciata russa, cosa non torna sul viaggio (Di domenica 12 giugno 2022) Continua a tenere banco il caso del viaggio mancato di Matteo Salvini a Mosca. L'ambasciata russa ha diffuso una nota per fare chiarezza, affermando di aver aiutato il segretario della Lega nell'acquisto dei biglietti aerei in rubli: una volta abortita la missione di pace a Mosca, i biglietti sono stati prontamente rimborsati. Giovanni Rodriquez ha però alimentato la polemica, gettando nella “mischia” anche Massimo Giletti, che domenica scorsa ha condotto Non è l'Arena dal Cremlino. “Se risulta davvero impossibile acquistare il volo per Mosca senza l'intervento diretto dell'ambasciata, Giletti e compagnia davanti al Cremlino come ci sono arrivati, via terra?”, è l'interrogativo avanzato dal giornalista. In ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Continua a tenere banco il caso delmancato di Matteo. L'ha diffuso una nota per fare chiarezza, affermando di aver aiutato il segretario della Lega nell'acquisto dei biglietti aerei in rubli: una volta abortita la missione di pace a, i biglietti sono stati prontamente rimborsati. Giovanni Rodriquez ha però alimentato la polemica, gettando nella “mischia” anche Massimo, che domenica scorsa ha condotto Non è l'Arena dal Cremlino. “Se risulta davvero impossibile acquistare il volo persenza l'intervento diretto dell'e compagnia davanti al Cremlino come ci sono arrivati, via terra?”, è l'interrogativo avanzato dal giornalista. In ...

