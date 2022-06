Doppietta Red Bull in Azerbaijan | Verstappen precede Perez

(Di domenica 12 giugno 2022) BAKU () (ITALPRESS) – Maxvince il Gran Premio didi Formula 1 per la prima volta in carriera. Il pilota olandese della Redsfrutta una giornata da incubo per la Ferrari, confermandosi in testa al Mondiale. Sia Charles Leclerc che Carlos Sainz sono infatti costretti al ritiro: il monegasco ha dato forfait per un problema al motore quando era al comando della gara, mentre lo spagnolo si è fermato a causa di un problema idraulico. Giornata trionfale invece per la scuderia di Milton Keynes che piazza Sergio(con giro veloce) in seconda posizione, are le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Completa la top-5 l’AlphaTauri di Pierre Gasly, seguito dai veterani Sebastian Vettel (Aston Martin) e Fernando Alonso (Alpine). Ottavo e nono ...

Uno zero pesantissimo, in una giornata in cui leBull hanno fatto, Verstappen ha aumentato il vantaggio in testa alla classifica e il monegasco è stato scavalcato in classifica da ...Si amplia la forbice tra Ferrari eBull dopo il GP dell'Azerbaijan , grazie alladella scuderia anglo - austriaca e al doppio ritiro delle due Rosse. Tra le due scuderie, adesso, il distacco è di 80 punti. Guadagna punti ...Roma, 12 giu. (askanews) - Doppietta Red Bull, disastro Ferrari. Se il sabato si era chiuso in modo trionfale per la Ferrari con la pole di Leclerc, sesta in otto prove del mondiale, la domenica ha fa ...Disastro Ferrari a Baku, le due vetture si sono entrambe ritirate nella prima parte del Gran Premio. Prima Carlos Sainz al giro 9, fermo in curva 4 per un guasto all’idraulica della sua F1-75, poi Cha ...