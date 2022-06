Corsport: Koulibaly, Ramadani non ha incontrato De Laurentiis e si attende il Barcellona (Di domenica 12 giugno 2022) Koulibaly. Il Corriere dello sport fa il punto sulla situazione del difensore del Napoli. Il Barcellona deve risolvere i propri guai economico-finanziari e giovedì ha un’importante assemblea. Intanto Il suo manager, Fali Ramadani, è tra l’altro stato in Italia da lunedì a giovedì: Milano e poi Roma mercoledì, a un passo da De Laurentiis, senza però incontrarlo. Il Napoli, nel frattempo, non può fare altro che valutare gli eventi e poi decidere: al giocatore è stato direttamente prospettato un primo rinnovo quinquennale a 8 milioni lordi a stagione, e dunque decisamente meno dei 6 netti percepiti attualmente, ma la scadenza 2023 impone riflessioni: DeLa potrebbe decidere di trattenerlo, di dichiararlo incedibile nonostante la distanza contrattuale e magari riaprire la trattativa per rinnovare. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 giugno 2022). Il Corriere dello sport fa il punto sulla situazione del difensore del Napoli. Ildeve risolvere i propri guai economico-finanziari e giovedì ha un’importante assemblea. Intanto Il suo manager, Fali, è tra l’altro stato in Italia da lunedì a giovedì: Milano e poi Roma mercoledì, a un passo da De, senza però incontrarlo. Il Napoli, nel frattempo, non può fare altro che valutare gli eventi e poi decidere: al giocatore è stato direttamente prospettato un primo rinnovo quinquennale a 8 milioni lordi a stagione, e dunque decisamente meno dei 6 netti percepiti attualmente, ma la scadenza 2023 impone riflessioni: DeLa potrebbe decidere di trattenerlo, di dichiararlo incedibile nonostante la distanza contrattuale e magari riaprire la trattativa per rinnovare. L'articolo ...

