Pubblicità

oktennis : In finaleeee!!! Matteo Barrettini ???? batte Otte con un doppio tiebreak e conquista la finale di Stoccarda, al primo… - infoitsport : Torneo di Stoccarda: Matteo Berrettini conquista la finale - ilnapolionline : TENNIS - Matteo Berrettini vola in finale al torneo Atp di Stoccarda - - antogar78 : Bravo Matteo #Berrettini! Appena rientrato, al primo torneo va subito in finale a #Stoccarda. Domani finale da non… - Deiana_Luca9 : RT @DarioPuppo: Grande Matteo Berrettini!!! Al rientro, dopo quasi 3 mesi dall’ultima torneo, raggiunge subito la finale a Stoccarda. La no… -

... l'italiano conquista la sua quarta finale in carriera, a- dove si è imposto nel 2019 - eliminando in due set (7 - 6 7 - 6) il tedesco Oscar Otte. E lo fa subito, al primoin cui è ...Matteo Berrettini è tornato ed è già in forma. Il tennista romano, fermo tre mesi per un'operazione al polso, è rientrato nelAtp die oggi approda in finale. Battuto il tedesco Oscar Otte (numero 393 del mondo) per 7 - 6 7 - 6 aspetta il vincente dell'altra semifinale tra due ex grandi campioni, la "...Matteo Berrettini è il primo finalista dell'Atp 250 di Stoccarda. Il romano, al rientro dopo due mesi per infortunio, ha battuto il tedesco Oscar Otte con il punteggio di 7-6, 7-6. (ANSA) ...Altra solida vittoria per il tennista romano Matteo Berrettini: zero palle break concesse. Murray o Kyrgios sulla strada verso il sesto titolo ...