Se sei una donna e vuoi partecipare all’esame del concorso dei vigili devi presentare un test di gravidanza negativo (Di sabato 11 giugno 2022) Mille metri di corsa in sei minuti e 30 per le donne e cinque e 30 per gli uomini. Questa rientra tra le prove da svolgere nel concorso pubblico bandito da due Comuni del Torinese, Vigone e Torre Pellice, per due posti da commissario dei vigili. Sembra tutto normale, tranne per il fatto che alle donne venga richiesto qualcosa in più: un test di gravidanza negativo, da effettuare negli ultimi cinque giorni precedenti l’esame (specifica il documento). Pena l’esclusione dalle prove di efficienza fisica previste. A dare la notizia è La Stampa, a rimanere senza parole, invece, tutte le donne che lottano ogni giorno per fare rispettare i loro diritti. Il concorso dei vigili che chiede alle donne un test di gravidanza ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Mille metri di corsa in sei minuti e 30 per le donne e cinque e 30 per gli uomini. Questa rientra tra le prove da svolgere nelpubblico bandito da due Comuni del Torinese, Vigone e Torre Pellice, per due posti da commissario dei. Sembra tutto normale, tranne per il fatto che alle donne venga richiesto qualcosa in più: undi, da effettuare negli ultimi cinque giorni precedenti l’esame (specifica il documento). Pena l’esclusione dalle prove di efficienza fisica previste. A dare la notizia è La Stampa, a rimanere senza parole, invece, tutte le donne che lottano ogni giorno per fare rispettare i loro diritti. Ildeiche chiede alle donne undi...

