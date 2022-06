Referendum, Cassese: "Ecco cosa ci chiedono i cinque quesiti" (Di sabato 11 giugno 2022) "Ci sono cinque quesiti, ma quello che bisogna prima di tutto ricordare e' che, dice la Costituzione, ci vuole il cosiddetto quorum. Partecipare al voto e' un dovere civico. Bisogna invitare le ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) "Ci sono, ma quello che bisogna prima di tutto ricordare e' che, dice la Costituzione, ci vuole il cosiddetto quorum. Partecipare al voto e' un dovere civico. Bisogna invitare le ...

Pubblicità

LegaSalvini : Sabino #Cassese: “Questa Giustizia è a pezzi, chi si astiene è complice”. Il giurista invita a votare per i Referen… - GiuntoliStefano : RT @Libdem19: #Cassese: «I referendum servono per sollecitare la riforma della Giustizia» - p_cecchinato : RT @Libdem19: #Cassese: «I referendum servono per sollecitare la riforma della Giustizia» - Libdem19 : #Cassese: «I referendum servono per sollecitare la riforma della Giustizia» - shardana50 : Mi dispiace per 'nonno' Cassese ma non sono d'accordo. Uso improprio del referendum. Meglio un confronto approfondi… -