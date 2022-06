Ostia | cercasi disperatamente bagnini | spiagge libere ancora senza servizio di salvamento VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 11 giugno 2022)diassistenti bagnanti. A stagione ormai iniziata da quasi un mese, purtroppo turisti e residenti devono fare a meno del personale specializzato nel salvataggio. Ad oggi, infatti, non c’era traccia di alcun bagnino nellegestite dal X Municipio. La situazione era la stessa sia nella riviera di Ponente che in quella di Levante. Leggi anche:, spaccio gestito tramite App social: 3 pusher in manette Promesse non mantenute Nella conferenza stampa, era stato annunciato che ilsarebbe partito anche nei lotti non assegnati e gestiti direttamente dal Municipio, ma così – almeno finora – non è stato. A documentare l’asdelEugenio Landi, che gestisce la ...