Marco Mengoni pronto per il suo primo tour negli stadi: ecco le date e gli ospiti (Di sabato 11 giugno 2022) Ancora pochi giorni all'inizio di Marco negli stadi 2022, il mini tour di Marco Mengoni che per la prima volta si esibirà su un palcoscenico nuovo per lui, gli stadi appunto. Due le date in programma dopo la data zero di martedì 14 giugno al Parco di Villa Manin di Codroipo (UD). Mengoni si esibirà domenica 19 giugno allo stadio San Siro di Milano e il 22 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Per tutti i concerti, organizzati e prodotti da Live Nation, sono ancora disponibili gli ultimi biglietti in vendita su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Madame e Gazzelle ospiti del tour di Marco Mengoni Dopo l'ultimo tour ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 11 giugno 2022) Ancora pochi giorni all'inizio di2022, il minidiche per la prima volta si esibirà su un palcoscenico nuovo per lui, gliappunto. Due lein programma dopo la data zero di martedì 14 giugno al Parco di Villa Manin di Codroipo (UD).si esibirà domenica 19 giugno alloo San Siro di Milano e il 22 giugno alloo Olimpico di Roma. Per tutti i concerti, organizzati e prodotti da Live Nation, sono ancora disponibili gli ultimi biglietti in vendita su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Madame e GazzelledeldiDopo l'ultimo...

