LIVE Turchi-Riakporhe, Preliminare Mondiale IBF cruiser in DIRETTA: serve un’impresa a Wembley per sognare il titolo (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Turchi-Riakporhe, Preliminare Mondiale IBF cruiser, sfida agguerrita contro il pugile londinese. Fabio Turchi, dopo la sfida spostata per il Covid tre mesi fa è ora pronto per il match contro il pugile di Londra. Riakporhe nonostante l’età è arrivato tardi alla disciplina, ma nei 14 match finora disputati è ancora imbattuto. Inoltre, ci troviamo a casa sua nella Wembley Arena. Il pugile fiorentino vanta un record di 20 vittorie, di cui 14 per ko, ed un solo match perso. Il vincitore della sfida avrà una grande opportunità: un pass per il match per il titolo ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale diIBF, sfida agguerrita contro il pugile londinese. Fabio, dopo la sfida spostata per il Covid tre mesi fa è ora pronto per il match contro il pugile di Londra.nonostante l’età è arrivato tardi alla disciplina, ma nei 14 match finora disputati è ancora imbattuto. Inoltre, ci troviamo a casa sua nellaArena. Il pugile fiorentino vanta un record di 20 vittorie, di cui 14 per ko, ed un solo match perso. Il vincitore della sfida avrà una grande opportunità: un pass per il match per il...

