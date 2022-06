LIVE – Fabio Turchi vs Richard Riakporhe: Eliminatoria Mondiale IBF (DIRETTA) (Di sabato 11 giugno 2022) Fabio Turchi contro Richard Riakporhe. Grande attesa sul ring della OVO Arena di Wembley per vedere all’opera il pugile fiorentino nel match valido come Eliminatoria Mondiale per il titolo IBF dei massimi leggeri. L’evento inizia alle 20:00 di stasera, sabato 11 giugno ma il main event non andrà in scena prima delle 23. E Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale per seguire l’incontro in tempo reale. Chi vince, sfiderà il campione del mondo della sigla IBF, il lettone Mairis Briedis. C’è una chance Mondiale in palio, Turchi non vuole lasciarsela sfuggire. COME SEGUIRE L’EVENTO IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Dalle 23:00 ———————————— SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022)contro. Grande attesa sul ring della OVO Arena di Wembley per vedere all’opera il pugile fiorentino nel match valido comeper il titolo IBF dei massimi leggeri. L’evento inizia alle 20:00 di stasera, sabato 11 giugno ma il main event non andrà in scena prima delle 23. E Sportface.it vi offrirà unatestuale per seguire l’incontro in tempo reale. Chi vince, sfiderà il campione del mondo della sigla IBF, il lettone Mairis Briedis. C’è una chancein palio,non vuole lasciarsela sfuggire. COME SEGUIRE L’EVENTO IN TV AGGIORNA LADalle 23:00 ———————————— SportFace.

