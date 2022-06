KuCoin continua ad espandersi | inseguendo Binance e Coinbase

Leggi su coinlist.me

(Di sabato 11 giugno 2022)ade colmare il divario con i principali exchange come, come evidenziato dalla maggiore utilità del token KCSToken (KCS) è il token nativo dell’exchange, con il quale i possessori possono guadagnare entrate passive giornaliere. Sono disponibili anche bonus giornalieri KCS. Il pagamento delle commissioni di trading con KCS offre agli utenti uno sconto del 20% su. Inoltre, altri casi d’uso di KCS includono la partecipazione a Spotlight (IEO), Burningdrop (un nuovo launchpool) e altro ancora. L’obiettivo didi raggiungere i livelli dei principali broker di criptovalute rimane in corso poiché l’exchange, lanciato solo cinque anni fa,ad ...