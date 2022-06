Iss: "In 10 mesi 519.603 reinfezioni, il 6,3% nell'ultima settimana" (Di sabato 11 giugno 2022) AGI - Dal 24 agosto 2021 al 5 giugno 2022 sono stati segnalati 519.603 casi di reinfezione da Covid-19. nell'ultima settimana la percentuale sul totale dei casi risulta del 6,3%, stabile rispetto alla settimana precedente (6,3%). E' quanto emerge dal report dell'Istituto superiore di sanità 'Covid-19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale'. L'analisi del rischio di reinfezione a partire dal 6 dicembre 2021 (data considerata di riferimento per l'inizio della diffusione della variante Omicron), evidenzia un aumento del rischio relativo aggiustato di reinfezione (valori significativamente maggiori di 1): nei soggetti con prima diagnosi di Covid-19 notificata da oltre 210 giorni rispetto a chi ha avuto la prima diagnosi di Covid-19 fra i 90 e i 210 giorni precedenti; negli operatori sanitari ... Leggi su agi (Di sabato 11 giugno 2022) AGI - Dal 24 agosto 2021 al 5 giugno 2022 sono stati segnalati 519.603 casi di reinfezione da Covid-19.la percentuale sul totale dei casi risulta del 6,3%, stabile rispetto allaprecedente (6,3%). E' quanto emerge dal report dell'Istituto superiore di sanità 'Covid-19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale'. L'analisi del rischio di reinfezione a partire dal 6 dicembre 2021 (data considerata di riferimento per l'inizio della diffusione della variante Omicron), evidenzia un aumento del rischio relativo aggiustato di reinfezione (valori significativamente maggiori di 1): nei soggetti con prima diagnosi di Covid-19 notificata da oltre 210 giorni rispetto a chi ha avuto la prima diagnosi di Covid-19 fra i 90 e i 210 giorni precedenti; negli operatori sanitari ...

