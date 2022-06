DIRETTA F1, GP Baku 2022 LIVE: Leclerc alle spalle di Verstappen e Perez dopo la Q1 (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.48 Tra poco la Q2. 15 minuti e altri 5 piloti da eliminare. Attenzione alla Mercedes, Hamilton e Russell non sono sicuri al 100% di accedere alla Q3. 16.47 Oltre alle scie, nella Q3 bisognerà considerare anche le quasi inevitabili bandiere gialle…Lo abbiamo appena visto: Alonso le ha provocate finendo lungo nel secondo settore. In questo modo ha rovinato il giro a tutti i piloti che sopraggiungevano alle sue spalle, perché da regolamento occorre alzare il piede dall’acceleratore… 16.46 Eliminati i seguenti piloti dalla 16ma alla 20ma posizione: Magnussen (Haas), Albon (Williams), Latifi (Williams), Stroll (Aston Martin), Schumacher (Haas). 16.45 Terminata la Q1, la classifica finale: 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:42.722 ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.48 Tra poco la Q2. 15 minuti e altri 5 piloti da eliminare. Attenzione alla Mercedes, Hamilton e Russell non sono sicuri al 100% di accedere alla Q3. 16.47 Oltrescie, nella Q3 bisognerà considerare anche le quasi inevitabili bandiere gi…Lo abbiamo appena visto: Alonso le ha provocate finendo lungo nel secondo settore. In questo modo ha rovinato il giro a tutti i piloti che sopraggiungevanosue sp, perché da regolamento occorre alzare il piede dall’acceleratore… 16.46 Eliminati i seguenti piloti dalla 16ma alla 20ma posizione: Magnussen (Haas), Albon (Williams), Latifi (Williams), Stroll (Aston Martin), Schumacher (Haas). 16.45 Terminata la Q1, la classifica finale: 1 MaxRed Bull Racing1:42.722 ...

