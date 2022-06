Calcio | Nations League | giocatori di Inghilterra e Italia si inginocchiano contro il razzismo

(Di sabato 11 giugno 2022) Wolverhampton, 11 giu. -(Adnkronos) - Idisi sono inginocchiati, prima dell'inizio del match valido per la terza giornata della Lega A diilin appoggio al movimento 'Black Lives Matter'. Il match in programma al Molineux Stadium di Wolverhampton si disputa davanti a soli 3000 ragazzi sotto i 14 anni a causa dell'obbligo di giocare due partite a porte chiuse deciso dall'Uefa in seguito agli incidenti verificatisi 11 mesi fa prima e durante la finale dell'Europeo a Wembley, quella che ha regalato il titolo agli azzurri di Mancini.

