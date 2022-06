Calciatore della Bundesliga nella bufera: “ha violentato un’adolescente in una villa” (Di sabato 11 giugno 2022) Un Calciatore della Bundesliga è finito nella bufera con un’accusa gravissima: violenza sessuale nei confronti di un’adolescente durante le vacanze ad Ibiza. L’identità dell’uomo non è stata svelata. I dettagli sono stati comunicati dal quotidiano Periódico de Ibiza e Formentera che ha ricostruito l’episodio. Il gravissimo fatto si sarebbe verificato all’alba di mercoledì a Sant Josep de sa Talaia, villaggio nella parte occidentale di Ibiza. Due giovani sono stati arrestati con l’accusa di essere stati gli autori di una presunta violenza sessuale nei confronti di una 18enne spagnola. La ragazza ha raccontato tutto alla Polizia: sarebbe stata vittima di una serie di stupri all’interno di una villa, i due uomini 25enni sono stati ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 11 giugno 2022) Unè finitocon un’accusa gravissima: violenza sessuale nei confronti didurante le vacanze ad Ibiza. L’identità dell’uomo non è stata svelata. I dettagli sono stati comunicati dal quotidiano Periódico de Ibiza e Formentera che ha ricostruito l’episodio. Il gravissimo fatto si sarebbe verificato all’alba di mercoledì a Sant Josep de sa Talaia,ggioparte occidentale di Ibiza. Due giovani sono stati arrestati con l’accusa di essere stati gli autori di una presunta violenza sessuale nei confronti di una 18enne spagnola. La ragazza ha raccontato tutto alla Polizia: sarebbe stata vittima di una serie di stupri all’interno di una, i due uomini 25enni sono stati ...

