Bombardamento e strage di Niccioleta, doppia commemorazione - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 11 giugno 2022) Ogni anno Santa Fiora ricorda le vittime di due tragici bombardamenti accaduti nel 1944 e lo farà anche domani. Era il 12 giugno del 1944 quando gli aerei alleati colpirono Santa Fiora, Pitigliano e ... Leggi su lanazione (Di sabato 11 giugno 2022) Ogni anno Santa Fiora ricorda le vittime di due tragici bombardamenti accaduti nel 1944 e lo farà anche domani. Era il 12 giugno del 1944 quando gli aerei alleati colpirono Santa Fiora, Pitigliano e ...

Pubblicità

amiatanews : S. Fiora. Si ricordano il bombardamento del 12 giugno e la strage di Niccioleta - angelo_massi : RT @VivoLibera: Vittorio Rangeloni informa (e gliene siamo molto grati) dell'ennesimo bombardamento naziucraino avente i civili come bersag… - GrossetoNotizie : Santa Fiora commemora le vittime del bombardamento e la strage di Niccioleta - fabiopieranton1 : RT @VivoLibera: Vittorio Rangeloni informa (e gliene siamo molto grati) dell'ennesimo bombardamento naziucraino avente i civili come bersag… - EricrapErikrap : RT @VivoLibera: Vittorio Rangeloni informa (e gliene siamo molto grati) dell'ennesimo bombardamento naziucraino avente i civili come bersag… -