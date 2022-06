Baci, selfie e coltellate. Da Salvini e Meloni un’altra sceneggiata (Di sabato 11 giugno 2022) È l’abbraccio di Giuda, mica il Bacio. Solo che in questo caso non c’è nessun santo perché a tradirsi sono tutti e due. Matteo Salvini e Giorgia Meloni si ritrovano sul palco organizzato a Verona dal centrodestra a sostegno del sindaco Federico Sboarina e dopo mesi di rancorosi silenzi che nelle ultime settimane erano sfociati in attacchi espliciti. Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono ritrovati a Verona dopo mesi di rancorosi silenzi e attacchi espliciti “Noi siamo qua e belli come il sole”, dice Matteo Salvini (con il suo abituale spessore nelle dichiarazioni politiche). “Poiché avevano detto che saremmo stati come Romeo e Giulietta, garantisco che non faremo la stessa fine”, gli ha fatto coro Giorgia Meloni. Che arrivasse una foto di gruppo a pochi giorni dalle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 11 giugno 2022) È l’abbraccio di Giuda, mica ilo. Solo che in questo caso non c’è nessun santo perché a tradirsi sono tutti e due. Matteoe Giorgiasi ritrovano sul palco organizzato a Verona dal centrodestra a sostegno del sindaco Federico Sboarina e dopo mesi di rancorosi silenzi che nelle ultime settimane erano sfociati in attacchi espliciti. Matteoe Giorgiasi sono ritrovati a Verona dopo mesi di rancorosi silenzi e attacchi espliciti “Noi siamo qua e belli come il sole”, dice Matteo(con il suo abituale spessore nelle dichiarazioni politiche). “Poiché avevano detto che saremmo stati come Romeo e Giulietta, garantisco che non faremo la stessa fine”, gli ha fatto coro Giorgia. Che arrivasse una foto di gruppo a pochi giorni dalle ...

