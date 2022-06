Ventenne trovato con l'hashish e i proventi dello spaccio: la serata finisce con le manette (Di venerdì 10 giugno 2022) SENIGALLIA - Ancora una significativa attività, da parte della Polizia di Senigallia, nel contrasto alle attività illecite collegate allo spaccio ed alla detenzione di sostanze stupefacenti che con l'... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 10 giugno 2022) SENIGALLIA - Ancora una significativa attività, da parte della Polizia di Senigallia, nel contrasto alle attività illecite collegate alloed alla detenzione di sostanze stupefacenti che con l'...

Pubblicità

CronacheMc : SAN SEVERINO - Il giovane è stato visto dai carabinieri andare nell’abitazione a prendere qualcosa da una cassetta… - aestheticgiuls : trovato il tiktok di questa ventenne col ragazzo di 33 anni how it feels to live my dream? -