**Pnrr: Letta, 'destra sempre conto in Ue, ma italiani non sono smemorati Collegno'** (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Io vorrei ricordare a tutti che gli altri hanno votato contro il Pnrr nelle sedi Ue, hanno votato contro i fondi europei, hanno votato contro l'Europa ogni volta che hanno potuto. E non possiamo permettere che colore che non volevano quella strategia di investimenti, si trovino a gestirla: sarebbe una contraddizione clamorosa". Così Enrico Letta in occasione dell'incontro elettorale a Lodi, a sostegno del candidato sindaco Andrea Furegato. "E questo va ricordato perchè non si può fare gli splendidi ogni volta e pensare che gli italiani siano gli smemorati di Collegno, perchè non lo sono".

