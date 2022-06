Ospiti Con Il Cuore Nel Nome di Francesco | scaletta e cantanti su Rai1?

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 10 giugno 2022) Torna un consueto appuntamento su. Conduce Carlo Conti l’edizione 2022 della serata benefico in diretta da Assisi e tanti sono glidi Con IlNeldi, stasera in TV e in streaming su RaiPlay. Venerdì 10 Giugno alle 21.25 suandrà in scena l’appuntamento tra musica e condivisione in diretta dal Piazzale antistante la Basilica Superiore di Sand’Assisi. Carlo Conti conduce la serata con la partecipazione diGabbani, Malika Ayane, Nek con Albano e Raoul Bova. L’obiettivo dello spettacolo ha carattere solidale: si supportano i Frati del Sacro Convento di Assisi, che da venti anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. L’evento di solidarietà è promosso dai Frati del Sacro ...