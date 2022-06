Nasce una tartaruga gigante albina in uno zoo svizzero: “È la prima volta al mondo” (Di venerdì 10 giugno 2022) A guardarla, piccola e indifesa, accanto all’imponente zampona della madre, si ha paura che possa venire schiacciata da un momento all’altro. Certo è stata una bella sorpresa per il personale del Tropiquarium de Servion vedere uscire dall’uovo quest’esserino giallino: quella appena nata è nel piccolo zoo della omonima cittadina elvetica del Canton Vaud in Svizzera, è infatti la prima tartaruga gigante delle Galapagos albina di cui si abbia notizia. “Incredibile nascita al Tropiquarium. Abbiamo avuto la sorpresa di un cucciolo albino tra le nostre tartarughe giganti delle Galapagos. Un fenomeno mai visto negli zoo e in natura“, è l’annuncio fatto da un portavoce della struttura che ha diffuso anche le immagini del lieto evento. Lo zoo fa parte di un programma di conservazione di questa specie in via d’estinzione e già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) A guardarla, piccola e indifesa, accanto all’imponente zampona della madre, si ha paura che possa venire schiacciata da un momento all’altro. Certo è stata una bella sorpresa per il personale del Tropiquarium de Servion vedere uscire dall’uovo quest’esserino giallino: quella appena nata è nel piccolo zoo della omonima cittadina elvetica del Canton Vaud in Svizzera, è infatti ladelle Galapagosdi cui si abbia notizia. “Incredibile nascita al Tropiquarium. Abbiamo avuto la sorpresa di un cucciolo albino tra le nostre tartarughe giganti delle Galapagos. Un fenomeno mai visto negli zoo e in natura“, è l’annuncio fatto da un portavoce della struttura che ha diffuso anche le immagini del lieto evento. Lo zoo fa parte di un programma di conservazione di questa specie in via d’estinzione e già ...

