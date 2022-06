Maurizio Costanzo al vetriolo su Massimo Giletti: “Va a rompere le balle al Cremlino, stesse in uno studio a Roma” (Di venerdì 10 giugno 2022) La puntata di “Non è l’Arena” in onda da Mosca è ancora al centro delle polemiche. Questa volta il talk show condotto da Massimo Giletti finisce nel mirino di Maurizio Costanzo, nel programma radiofonico “Facciamo finta che“, in onda su R101 affiancato da Carlotta Quadri, ha commentato il caso della settimana con il professor Raffaele Morelli. “Perché un bravo giornalista per cercare l’audience deve entrare in rapporto con gente così banale, così distruttiva che lo insulta anche?”, la domanda di Morelli. “Perché va a rompere le balle al Cremlino. stesse in uno studio di Roma oppure vai a fare l’inviato con scritto Press e combatti in Ucraina. Quelli lì chi li ha invitati? Li avrà invitati Giletti e la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) La puntata di “Non è l’Arena” in onda da Mosca è ancora al centro delle polemiche. Questa volta il talk show condotto dafinisce nel mirino di, nel programma radiofonico “Facciamo finta che“, in onda su R101 affiancato da Carlotta Quadri, ha commentato il caso della settimana con il professor Raffaele Morelli. “Perché un bravo giornalista per cercare l’audience deve entrare in rapporto con gente così banale, così distruttiva che lo insulta anche?”, la domanda di Morelli. “Perché va alealin unodioppure vai a fare l’inviato con scritto Press e combatti in Ucraina. Quelli lì chi li ha invitati? Li avrà invitatie la ...

