Liste proscrizione, scontro Sallusti-Padellaro su La7. “Le avete fatte anche voi del Fatto”. “Che c’entra una critica con un’indagine del Copasir?” (Di venerdì 10 giugno 2022) Botta e risposta a “Otto e mezzo” (La7) tra Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano e Alessandro Sallusti, direttore di Libero, sull’elenco di professionisti vari accusati di appartenere a una rete filo-putiniana, che il Corriere della Sera ha pubblicato qualche giorno fa. Sallusti punta il dito contro Il Fatto Quotidiano, accusato di aver stilato in passato Liste simili, e aggiunge: “I grillini ogni giorno sul loro sito pubblicavano una lista di proscrizione di giornalisti ritenuti infami e indegni. E io ero sempre in quella classifica ovviamente. In questo modo si provocava l’odio sociale. Capisco che un quotidiano privato possa fare quello che vuole, mentre è una cosa diversa se si parla di servizi segreti, però la differenza vale dal punto di vista dell’allarme, non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Botta e risposta a “Otto e mezzo” (La7) tra AntoniodelQuotidiano e Alessandro, direttore di Libero, sull’elenco di professionisti vari accusati di appartenere a una rete filo-putiniana, che il Corriere della Sera ha pubblicato qualche giorno fa.punta il dito contro IlQuotidiano, accusato di aver stilato in passatosimili, e aggiunge: “I grillini ogni giorno sul loro sito pubblicavano una lista didi giornalisti ritenuti infami e indegni. E io ero sempre in quella classifica ovviamente. In questo modo si provocava l’odio sociale. Capisco che un quotidiano privato possa fare quello che vuole, mentre è una cosa diversa se si parla di servizi segreti, però la differenza vale dal punto di vista dell’allarme, non ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Liste di proscrizione, Cerno difende Travaglio su La7: “Gravissimo che giornali siano usati per pubblicare nomi dat… - GiovaQuez : Per Rizzo le 'liste di proscrizione' fanno parte della nuova 'strategia della tensione. Vogliono far capire che nes… - fattoquotidiano : Liste di proscrizione, com’è andato il duello tv tra Sarzanini (Corriere) e i presunti “putiniani”: dal caso della… - MarceVann : RT @ComunistaRosso: Queste liste di proscrizione mi ricordano le liste compilate dall'Amministratore Delegato della Fiat, Vittorio Valletta… - Paola222006421 : RT @Zerovirgola2: @Moonlightshad1 Trovare consenso,approvazione e perfetta sintonia in Sallusti dovrebbe indurre qualsiasi giornalista a fa… -