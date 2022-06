Isola 2022, Marco Cucolo si ritira all’improvviso: c’entra Lory Del Santo? (Di venerdì 10 giugno 2022) Un clamoroso colpo di scena è appena accaduto all’Isola dei Famosi e riguarda uno dei concorrenti che hanno iniziato l’avventura dall’inizio. Stiamo parlando di Marco Cucolo che, da un giorno all’altro, ha abbandonato il gioco. L’annuncio è arrivato direttamente dalla pagina ufficiale del programma, il quale spiega che avrebbe avuto problemi di salute. Tuttavia, qualcuno sospetta che ci sia lo zampino di Lory Del Santo, adirata dal compagno nel corso della puntata in cui è stata eliminata. Isola dei Famosi, Edoardo vivrebbe con l’ex malata: “Da dieci anni non esce di casa” Si moltiplicano le testimonianze secondo cui Tavassi sarebbe soggiogato all'ex con cui vivrebbe ancora oggi ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 10 giugno 2022) Un clamoroso colpo di scena è appena accaduto all’dei Famosi e riguarda uno dei concorrenti che hanno iniziato l’avventura dall’inizio. Stiamo parlando diche, da un giorno all’altro, ha abbandonato il gioco. L’annuncio è arrivato direttamente dalla pagina ufficiale del programma, il quale spiega che avrebbe avuto problemi di salute. Tuttavia, qualcuno sospetta che ci sia lo zampino diDel, adirata dal compagno nel corso della puntata in cui è stata eliminata.dei Famosi, Edoardo vivrebbe con l’ex malata: “Da dieci anni non esce di casa” Si moltiplicano le testimonianze secondo cui Tavassi sarebbe soggiogato all'ex con cui vivrebbe ancora oggi ...

