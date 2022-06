Il Pd (aiutato dal meteo) spera nel quorum sotto il 30% per affossare Salvini (Di venerdì 10 giugno 2022) Niente da fare. L'ultimo aggiornamento meteo sulle previsioni del tempo per domenica 12 giugno non lascia dubbi: forte rimonte dell'anticiclone africano, addirittura con blocco a Omega sull'Italia, e di conseguenza caldo, caldo e caldo. I promotori dei cinque referendum sulla Giustizia speravano in un bel weekend di pioggia, fresco e tempoerali e invece il clima sarà prettamente estivo... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 10 giugno 2022) Niente da fare. L'ultimo aggiornamentosulle previsioni del tempo per domenica 12 giugno non lascia dubbi: forte rimonte dell'anticiclone africano, addirittura con blocco a Omega sull'Italia, e di conseguenza caldo, caldo e caldo. I promotori dei cinque referendum sulla Giustiziavano in un bel weekend di pioggia, fresco e tempoerali e invece il clima sarà prettamente estivo... Segui su affaritaliani.it

