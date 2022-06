Al matrimonio c'era Madonna ma non c'erano i figli di lei. Mentre l'ex Jason Allen Alexander, che era stato suo marito per due giorni, ha provato a imbucarsi (Di venerdì 10 giugno 2022) marito e Moglie. Britney Spears e Sam Asghari sono finalmente convolati a nozze. Secondo il racconto di People, la coppia si sarebbe giurata amore eterno il 9 giugno a Los Angeles in una cerimonia con pochissimi invitati. Durante la quale non sono mancati i colpi di scena. L’ex marito della popstar, Jason Allen Alexander, ha fatto irruzione al matrimonio ed è stato poi fermato dalla polizia. Britney Spears, l’annuncio ... Leggi su iodonna (Di venerdì 10 giugno 2022)e Moglie. Britney Spears e Sam Asghari sono finalmente convolati a nozze. Secondo il racconto di People, la coppia si sarebbe giurata amore eterno il 9 giugno a Los Angeles in una cerimonia con pochissimi invitati. Durante la quale non sono mancati i colpi di scena. L’exdella popstar,, ha fatto irruzione aled èpoi fermato dalla polizia. Britney Spears, l’annuncio ...

Pubblicità

maetamary : @wlwmomoo TI GIURO al nostro matrimonio twerkeremo con LEI la regina !!! ma poi oggi nostalgica perché quella foto… - GothamDischi : C’era questa coppia romana formata da un ragazzo che conoscevo e uno a me sconosciuto. I loro Instagram erano solo… - animadellafesta : @Verbal66299888 Nemmeno a me. Ed è andata peggiorando. Ma ridicolizzare il matrimonio era già una priorità. - kookvje : rosé era vestita così perchè ci siamo sposate per stare insieme forever, eh si, era il nostro matrimonio. - mingyone : carne arrosto e confetti voto 0/10 una schifezza MA POSSO SPIEGARE ero a un matrimonio e c’erano le bomboniere allo… -