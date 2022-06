Vicenza, spara alla ex e fugge in auto con un'altra donna. Poi la uccide e si suicida (Di giovedì 9 giugno 2022) È stato trovato morto dentro un'automobile, ferma in una piazzola della Tangenziale Ovest di Vicenza, Zlatan Vasiljevic, il presunto assassino di Lidia Miljkovic. All'interno della vettura, dove è stato rinvenuto dell'esplosivo, c'era anche il corpo di una donna, che stando ad alcune fonti sarebbe stata la nuova compagna. L'uomo, dopo aver ucciso anche lei, si sarebbe suicidato. Sul posto stanno operando gli artificieri della Polizia per l'eventuale disinnesco del materiale. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 9 giugno 2022) È stato trovato morto dentro un'mobile, ferma in una piazzola della Tangenziale Ovest di, Zlatan Vasiljevic, il presunto assassino di Lidia Miljkovic. All'interno della vettura, dove è stato rinvenuto dell'esplosivo, c'era anche il corpo di una, che stando ad alcune fonti sarebbe stata la nuova compagna. L'uomo, dopo aver ucciso anche lei, si sarebbeto. Sul posto stanno operando gli artificieri della Polizia per l'eventuale disinnesco del materiale.

