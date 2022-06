Un vero leader? In alto a destra. “Libero”: «Meloni è l’unica a non farsi dettare la linea dagli elettori» (Di giovedì 9 giugno 2022) Cercate un vero leader? In alto a destra. Si può sintetizzare così l’articolo di Pietro Senaldi che su Libero oggi in edicola dà conto di un sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera incoronando, alla fine, Giorgia Meloni come autentica capa. E questo perché, spiega, sulla guerra in corso ha deciso «di schierarsi fin dal primo momento sulla linea atlantista del fronte e di non arretrare di un passo, senza mai mostrare tentennamenti». Non è l’unica, penserete voi. Giusto, ma la Meloni lo fa nonostante una parte non trascurabile dell’elettorato di Fratelli d’Italia – il 13 per cento secondo il sondaggio – simpatizzi più per Mosca che per Washington o per Kiev. L’esempio arriva dalla posizione di FdI sulla guerra Per fare un confronto, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 giugno 2022) Cercate un? In. Si può sintetizzare così l’articolo di Pietro Senaldi che suoggi in edicola dà conto di un sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera incoronando, alla fine, Giorgiacome autentica capa. E questo perché, spiega, sulla guerra in corso ha deciso «di schierarsi fin dal primo momento sullaatlantista del fronte e di non arretrare di un passo, senza mai mostrare tentennamenti». Non è, penserete voi. Giusto, ma lalo fa nonostante una parte non trascurabile dell’elettorato di Fratelli d’Italia – il 13 per cento secondo il sondaggio – simpatizzi più per Mosca che per Washington o per Kiev. L’esempio arriva dalla posizione di FdI sulla guerra Per fare un confronto, ...

Advertising

allegrettiluca : RT @Belzebu6663: Arrestati a #Genova Pakistani membri della cellula terroristica che attaccò Charlie Hebdo . Il loro leader aveva ottenuto… - giulianopg : RT @Belzebu6663: Arrestati a #Genova Pakistani membri della cellula terroristica che attaccò Charlie Hebdo . Il loro leader aveva ottenuto… - komparemo_gigi : @NackaSkoglund89 ma non dite puttanate, senza skriniar non c'è leader la dietro, skriniar è il vero capitano - nuJesanK : @Mars_131095 Siiii. Quello col cappello è il leader S.Coups nome vero Seungcheol, quello che ride DK o nome vero Seokmin. - FratelliLe : RT @SaverioCongedo: Come sempre una spanna sopra tutti. #giorgiameloni leader vero. #fratelliditalia -