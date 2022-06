Sky – Bernardeschi Napoli, si riaccende la trattativa. Doppio colpo in arrivo (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Napoli continua a trattare Federico Bernardeschi, secondo Gianluca Di Marzio di Sky il giocatore ha detto “si” agli azzurri. Una novità importante nella trattativa per Bernardeschi con l’esperto di mercato di Sky che fa sapere come il giocatore nelle scorse ore abbia deciso di accettare l’offerta economica del Napoli. Per le cifre di parla di circa 3 milioni di euro netti a stagione, ovviamente anche in questo caso bisognerà aggiungere il bonus alla firma e le commissioni agli agenti, come nel caso Mertens. Per il futuro – scrive Di Marzio sul suo portale – del Napoli arriva la svolta nella trattativa che porterebbe in azzurro Federico Bernardeschi: il giocatore è molto vicino, l’esterno offensivo bianconero si sta convincendo sempre più del ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 giugno 2022) Ilcontinua a trattare Federico, secondo Gianluca Di Marzio di Sky il giocatore ha detto “si” agli azzurri. Una novità importante nellapercon l’esperto di mercato di Sky che fa sapere come il giocatore nelle scorse ore abbia deciso di accettare l’offerta economica del. Per le cifre di parla di circa 3 milioni di euro netti a stagione, ovviamente anche in questo caso bisognerà aggiungere il bonus alla firma e le commissioni agli agenti, come nel caso Mertens. Per il futuro – scrive Di Marzio sul suo portale – delarriva la svolta nellache porterebbe in azzurro Federico: il giocatore è molto vicino, l’esterno offensivo bianconero si sta convincendo sempre più del ...

Advertising

NapoliAddict : Sky: Bernardeschi-Napoli, il si e vicino #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Per sempre Napoli - infoitsport : SKY - Napoli, Kim per sostituire Koulibaly, in chiusura l'operazione Bernardeschi - infoitsport : Sky, Tecca boccia Bernardeschi: “Non è decisivo, Napoli già coperto in quel ruolo” - infoitsport : Sky - Napoli-Bernardeschi, dopo il sì è vicina la chiusura dell'operazione - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Kim per sostituire Koulibaly, in chiusura l'operazione Bernardeschi -