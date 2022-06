Advertising

MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Sassuolo, Maxime Lopez: 'Liverpool? Posso confermare una cosa' - zazoomblog : Sassuolo Maxime Lopez: «Al Liverpool ispirano i giovani ho conosciuto Gerrard» - #Sassuolo #Maxime #Lopez:… - testagrigia : @LoreGiallorosso A 15/20 è un colpaccio se penso che si sia parlato di Maxime Lopez a 25 - CanaleSassuolo : Maxime Lopez, il retroscena: “Mi voleva il Liverpool al posto di Coutinho” - LoreGiallorosso : @awyrdgal Chiaro Infatti arriverà Maxime Lopez strapagato e Vecino -

Il centrocampista del Sassuoloha svelato il suo amore per il Liverpool, centrocampista del Sassuolo, in una intervista a RMC Sport ha svelato il suo amore per il Liverpool. LE PAROLE - "A Liverpool sanno ...è ormai al Sassuolo da due anni e, a conti fatti, si può dire che la sua scelta abbia pagato: lo stesso Minot non ha mai negato di essere capitato nel posto giusto al momento giusto. ...Maxime Lopez è ormai al Sassuolo da due anni e, a conti fatti, si può dire che la sua scelta abbia pagato: lo stesso Minot non ha mai negato di essere capitato nel posto giusto al momento giusto. Ospi ...Per quanto riguarda il centrocampo - scrive La Nazione - si monitora la pista italiana, riconducibile a Sensi e Maxime Lopez, per i quali serve però trattare coi club di ...