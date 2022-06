“Lo confermo” | Calciomercato Napoli | salti di gioia per il colpo in attacco

Advertising

AvvGianlucaFava : Confermo e ribadisco: in questo calciomercato ricco di possibili colpi a zero, #Marotta farà una grandissima squadr… - sportli26181512 : Manaj: 'Spezia al lavoro con il Barcellona per riscattarmi': Rey Manaj può restare allo Spezia, lo spiega lo stesso… -

Stefano Aravecchia della 'Gazzetta di Modena' è intervenuto in diretta alla Tv di.it. Focus sul Sassuolo in ottica big di Serie ABerardi e non solo al centro dell'...SASSUOLO - '...... Adriano Galliani, venne di fatto sostituito da Barbara Berlusconi: "LoNo, assolutamente ... Gattuso nuovo allenatore del Valencia/: ufficialità in arrivo! Quindi Gattuso si ci ...Queste le parole di Albert Botines, agente dell’attaccante spagnolo, ai microfoni di footballnews24.it che ha confermato come Deulofeu sia ... Vedremo come procederà il calciomercato nelle prossime ...Una punizione molto pesante, che era stata confermata dopo il ricorso ... in modo da far tornare nuovamente i clivensi nel mondo del calcio.