LIVE Tiro con l'arco, Europei 2022 in DIRETTA: l'Italia insegue la semifinale nella prova a squadre (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.13 Ci apprestiamo per la prima sfida della giornata. Stanno per iniziare gli ottavi di finale di ricurvo al maschile. 9.10 Una semifinale nel ricurvo maschile e/o femminile garantirebbe un pass certo per gli European Games della prossima stagione. l'Italia punta in alto in Germania. 9.07 Il programma è molto fitto questa mattina. Inizieremo con i ricurvo maschile, mentre dovremo attendere i quarti per vedere le ragazze del compound. Queste ultime hanno già un piede nella parte conclusiva dell'evento in seguito al risultato nella qualificazione che ha aperto la manifestazione nella giornata di martedì. 9.03 Il torneo continentale entra nel vivo con una terza giornata tutta da vivere. l'Italia ...

