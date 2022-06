LIVE Tiro con l’arco | Europei 2022 in DIRETTA | Italia maschile in finale per l’oro con la Spagna! Azzurre fuori ai quarti

(Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.51 Medaglia sicura per il ‘Bel Paese’, a segno per 5 (55-56-57-55) a 3 (57-55-56-55) sul Regno Unito. 11.49 Federico Musolesi/Mauro Nespoli/Alessandro Paoli hanno vinto contro il Regno Unito nella semidel ricurvo agli Europeoperper l’, attesa contro la Spagna 11.48 Germania e Turchia passano inper quanto riguarda il ricurvo femminile. L’è ad un passo dal risultato al. 11.45 Allunga l’al! 4 a 2 nel ricurvo contro il Regno Unito. 11.43 Piccolo vantaggio per Sara Ret/Elisa Roner/Marcella Tonioli nel compound femminile contro Yesim Bostan/Songul Lok/Ayse Bera Suzer ...

Advertising

OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA10.05 Svezia vs Italia, invece, nel compound maschile tra Marco Bruno/Valerio Della Stua/Elia Fregnan e Stefan Hansson/Joakim Limas/Jacob Benschjold (Svezia). 10.02 Sta per partire il march di ...RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta golscore: Olanda da batticuore Nella seconda ... Pregevole l'azione degli Orange, che mandano alil centrocampista atalantino e realizzano l'1 - ... LIVE Tiro con l'arco, Europei 2022 in DIRETTA: l'Italia allo spareggio per un posto nella semifinale del ricurvo al maschile CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.51 Medaglia sicura per il 'Bel Paese', a segno per 5 (55-56-57-55) a 3 (57-55-56-55) sul Regno Unito. 11.49 Federico Musolesi/Mauro Nespoli/Alessandro Paol ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Riepilogo competizioni individuali 8 giugno - Riepilogo gare a squadre 8 luglio Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della quart ...