LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 3 km all’epilogo, i fuggitivi ci credono! Gruppo a 23” (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Giro DEL Delfinato 2022 16.33 Ripresi ai 200 metri i fuggitivi, Van Aert è ora in testa! 16.32 Il Gruppo sta rientrando, davanti lanciano una volata lunghissima! 16.31 FLAMME ROUGE, Gruppo A 10”! Che battaglia incredibile! 16.31 Che rasoiata di Filippo Ganna, altri 5” guadagnati ai 1400 metri! 16.30 Davanti non possono guardarsi se vogliono avere una chance! ULTIMI 2 KM, PLOTONE A 16”! 16.29 Torna davanti Ganna, 23” da ricucire in 3 km! 16.28 Ecco il cartello dei meno 4 km! Ancora 27” per Benjamin Thomas (Cofidis), Fabien Doubey (TotalEnergies), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) e Sebastian Schönberger (B&B Hotels-KTM). 16.27 Gruppo allungatissimo, entra ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDEL16.33 Ripresi ai 200 metri i, Van Aert è ora in testa! 16.32 Ilsta rientrando, davanti lanciano una volata lunghissima! 16.31 FLAMME ROUGE,A 10”! Che battaglia incredibile! 16.31 Che rasoiata di Filippo Ganna, altri 5” guadagnati ai 1400 metri! 16.30 Davanti non possono guardarsi se vogliono avere una chance! ULTIMI 2 KM, PLOTONE A 16”! 16.29 Torna davanti Ganna, 23” da ricucire in 3 km! 16.28 Ecco il cartello dei meno 4 km! Ancora 27” per Benjamin Thomas (Cofidis), Fabien Doubey (TotalEnergies), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) e Sebastian Schönberger (B&B Hotels-KTM). 16.27allungatissimo, entra ...

