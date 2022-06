L’annuncio di Justin Bieber | “La malattia sta peggiorando”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 9 giugno 2022)del cantantesi ferma e mette in pausa il suo tour “Justice”, A renderlo noto lui stesso con un messaggio postato nelle stories. “Non riesco a credere a quello che sto per dire. Lasta. Ho il cuore spezzato perché dovrò rimandare i prossimi show (ordini dei dottori). Mi metterò a riposo e starò meglio”.e ladi Lyme Tempo fa la pop star aveva confessato: «Ho ladi Lyme, oltre che una seria mononucleosi cronica».aveva poi aggiunto: «Molte persone dicevano che avevo un aspetto orribile, che mi facevo di metanfetamine ecc., ma non hanno capito che di recente mi è stata diagnosticata ladi ...