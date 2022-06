La posizione di De Laurentiis sul rinnovo di Koulibaly | cifre e dettagli

(Di giovedì 9 giugno 2022) Il difensore del Napoli Kalidouha il destino in bilico tra Napoli e Barcellona. Un’offerta significativa da parte del club spagnolo potrebbe portare Dea cedere il numero 26 azzurro, qualora non si trovasse un accordo per il. Il contratto di, infatti, è in scadenza al termine di giugno del prossimo anno e c’è dunque l’eventualità di perderlo a parametro zero.Napoli (Getty Images) Il presidente del Napoli ha chiarito da principio qual è la politica del club per il prossimo anno: ridurre il monte ingaggi, a causa delle complicazioni economiche relative ai mancati incassi provocati alla pandemia. Il senegalese ad oggi pesa 11 milioni lordi sul bilancio del Napoli, quindi oltre il 10% dell’intero monte ingaggi. La proposta della società ...

Advertising

sportli26181512 : Koulibaly, l'ex agente: 'De Laurentiis deve fare uno sforzo': Intervenuto su 'Radio Kiss Kiss', Bruno Satin ha pres… - NapoliAddict : Elmas-Milan, l'indiscrezione: 'I rossoneri sul macedone: la posizione di De Laurentiis' #Napoli #ForzaNapoliSempre… - milanmagazine_ : NEWS - Dopo il Milan il fondo Elliott pensa al Napoli: la posizione di Aurelio De Laurentiis - NapoliCM : ???? Elliott dopo il Milan pensa all'acquisto della SSC Napoli, progetto di 5 anni: la posizione De Laurentiis | ESCL… - infoitsport : Mertens, la Lazio ci prova: la posizione del belga dopo il discorso di De Laurentiis -

Morata ha mille pregi, ma soffre in quella. Allegri se potesse scegliere prenderebbe ... Io starei cauto, so che Denon ragiona così, ma se c'è un giocatore al quale dovrebbe ...Incontro agente Koulibaly - De, ladel Napoli Come racconta il quotidiano, i due si conoscono molto bene e dunque un colloquio può essere chiarificatore: Tutte le news sul ...Kalidou Koulibaly (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images). Mertens e Koulibaly, la situazione: parla Alvino. Dei due calciatori ha parlato il giornalista, Carlo Alvino, dichiarando che non è ancora ...Bruno Giordano ha parlato anche della posizione di Dries Mertens: 'Se dovesse andare via, il Napoli perderebbe un gran pezzo di valore'.