Il ddl Concorrenza e l’abuso di dipendenza economica nel mercato cloud

(Di giovedì 9 giugno 2022) L’approvazione al Senato del disegno di legge annuale per ile la2021, avvenuta a fine maggio, ha rappresentato uno dei momenti più delicati dell’azione del Governo Draghi. Costretto a lanciare un ultimatum per consentire al provvedimento di essere licenziato in prima lettura e passare alla Camera. Gran parte dell’attenzione mediatica ma anche delle tensioni politiche si sono concentrate sulle norme riguardanti le concessioni balneari. Ma potenzialmente non meno importanti sono quelle riguardanti altri settori, dai servizi pubblici locali alle concessioni idroelettriche, dai farmaci alle piattaforme digitali. Anche perché, in base all’accordo tra governo e maggioranza, non saranno rimesse in discussione alla Camera, alla quale saranno lasciati solo 13 articoli. Molte richiederanno tuttavia decreti attuativi, che si spera di ...