Ieri la Grecia, oggi l’Ucraina. L’euro è di nuovo minacciato da una crisi? (Di giovedì 9 giugno 2022) Italia, Grecia, Portogallo e Spagna sono in cima alla classifica del maggiore debito pubblico europeo, ma l’inflazione azzanna anche la Germania. Significa che al di là della crisi di oggi (Ucraina), di Ieri (Covid) e avant’Ieri (debito greco) esiste un problema infrastrutturale nell’Ue. Ieri ci aveva pensato Draghi a salvare tutti con il whatever we takes rintuzzando il dogma di Schaeuble. oggi potrebbe non essere sufficiente fare nuovo debito con gli Ukraine bond o con il Next Generation Eu, perché la crisi alimentare, quella energetica e quella delle materie prime impattano su un panorama già azzoppato da due anni di pandemia. Fronti aperti Le quattro economie più indebitate d’Europa devono confrontarsi, nell’ordine: con la ... Leggi su formiche (Di giovedì 9 giugno 2022) Italia,, Portogallo e Spagna sono in cima alla classifica del maggiore debito pubblico europeo, ma l’inflazione azzanna anche la Germania. Significa che al di là delladi(Ucraina), di(Covid) e avant’(debito greco) esiste un problema infrastrutturale nell’Ue.ci aveva pensato Draghi a salvare tutti con il whatever we takes rintuzzando il dogma di Schaeuble.potrebbe non essere sufficiente faredebito con gli Ukraine bond o con il Next Generation Eu, perché laalimentare, quella energetica e quella delle materie prime impattano su un panorama già azzoppato da due anni di pandemia. Fronti aperti Le quattro economie più indebitate d’Europa devono confrontarsi, nell’ordine: con la ...

Advertising

mengosmiles : ripensando alla fantascientifica conversazione di ieri 'sono a Codroipo' 'ah in Grecia' 'perché l'illuminazione ne… - _taematcha_ : mi ha chiamato la tipa per la grecia dicendomi che domani mi dicono quando è il colloquio, pensa te me l'hanno detto pure ieri - laura_dominici : RT @GvLive: E' Casa Cook Samos in Grecia a vincere 'Hotel Design Award 2022'. Ieri sera nel corso di #196plusforummilan le premiazioni. Sec… - GvLive : E' Casa Cook Samos in Grecia a vincere 'Hotel Design Award 2022'. Ieri sera nel corso di #196plusforummilan le prem… - lucablanco73 : Sabato avevo fatto un tweet sul '#Kayros' una parola dell'antica #Grecia 'Momento giusto' poi volendo allegargli un… -