Da Bologna – La Juventus piomba su Arnautovic | le ultime

(Di giovedì 9 giugno 2022)– L’ottima stagione di Marko, alla sua seconda esperienza in Italia, dopo quella con l’Inter, non è passata inosservata agli occhi delle big del campionato. 14 gol, doppia cifra raggiunta in 33 partite: un profilo che tutte le squadre vorrebbero avere nel reparto offensivo. Stando a quanto riportato daSportNews, lavuole Markoed intensificherà i contatti nelle prossime ore. Tra l’altro pare che per la giornata di oggi è previsto un incontro tra la dirigenza bianconera e l’entourage dell’attaccante austriaco.è nella lista dei desideri di buona parte dei club di Serie A. La scadenza di contratto con i ‘Felsinei’, fissata nel 2024, non dovrebbe essere un ostacolo per la ...

L'idea dellaè quella di proseguire il percorso di crescita con un prestito nella massima serie. D'altronde le richieste non mancano: alle avances di Verona esi sono aggiunte quelle ...E l'unico aspetto sicuro è che lanon ha alcune intenzione di acquistare il calciatore alla cifra - fuori portata in questo momento per i bianconeri - richiesta dall'Atletico Madrid. Da ... Juventus Bologna Under 17 0-2: primo round in favore dei rossoblu L'idea della Juventus è quella di proseguire il percorso di crescita con un prestito nella massima serie. D'altronde le richieste non mancano: alle avances di Verona e Bologna si sono aggiunte quelle ...I bianconeri avrebbero messo sotto osservazione i profili di Gundogan e Tielemans, per l'attacco idee Berardi e Arnautovic ...