Covid: pm Torino, morte da virus diversa da morte con virus (Di giovedì 9 giugno 2022) "Un conto è una morte per Covid, ben altro una morte con Covid". La procura di Torino prende posizione sulla causa effettiva dei decessi di pazienti che nella primavera del 2020, durante la prima ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 giugno 2022) "Un conto è unaper, ben altro unacon". La procura diprende posizione sulla causa effettiva dei decessi di pazienti che nella primavera del 2020, durante la prima ...

Advertising

MartaDj1 : RT @MediasetTgcom24: Torino, pm su decessi Rsa: 'Distinguere morti per Covid da morti con Covid' #covid #pandemia - MediasetTgcom24 : Torino, pm su decessi Rsa: 'Distinguere morti per Covid da morti con Covid' #covid #pandemia - CorriereTorino : Covid, la procura di Torino: «Morte da virus diversa dalla morte con virus» Grugliasco,... - StampaTorino : “Un colpo di spugna: nessun colpevole per i nostri anziani morti di covid nelle Rsa torinesi” - CorriereTorino : Covid, 9 morti nella Rsa di Grugliasco: caso archiviato, erano indagate 3 suore -