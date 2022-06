Con iOS 16 potrai controllare l'iPhone senza usare le mani (Di giovedì 9 giugno 2022) Le nuove funzionalità in arrivo su iOS 16 ti consentiranno di controllare l’iPhone senza nemmeno utilizzare le mani. Una sorta di controllo a distanza reso possibile dal chip U1, lo stesso montato sugli AirTag, che permette agli utenti di personalizzare alcune azioni a loro piacimento: ad esempio, sarà possibile iniziare a riprodurre la musica semplicemente entrando in una stanza o far scattare il pulsante di accensione di una e-bike soltanto salendoci sopra. A svelarlo è stata Apple all’interno di uno degli appuntamenti riservati al sistema operativo dell’iPhone nel corso della WWDC 2022, la conferenza dedicata agli sviluppatori che si sta svolgendo all’Apple Park di Cupertino. Durante la sessione, la Mela ha spiegato come le app, che già ora possono connettersi con gli accessori Bluetooth LE in ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 9 giugno 2022) Le nuove funzionalità in arrivo su iOS 16 ti consentiranno dil’nemmeno utilizzare le. Una sorta di controllo a distanza reso possibile dal chip U1, lo stesso montato sugli AirTag, che permette agli utenti di personalizzare alcune azioni a loro piacimento: ad esempio, sarà possibile iniziare a riprodurre la musica semplicemente entrando in una stanza o far scattare il pulsante di accensione di una e-bike soltanto salendoci sopra. A svelarlo è stata Apple all’interno di uno degli appuntamenti riservati al sistema operativo dell’nel corso della WWDC 2022, la conferenza dedicata agli sviluppatori che si sta svolgendo all’Apple Park di Cupertino. Durante la sessione, la Mela ha spiegato come le app, che già ora possono connettersi con gli accessori Bluetooth LE in ...

