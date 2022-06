Bonus 200 euro a luglio | a chi tocca e come averlo

(Di giovedì 9 giugno 2022) Unda 200arriverà a2022 per 31,5 milioni di lavoratori con reddito sotto i 35milal’anno. Il contributo presente nel decreto Aiuti, che costerà allo Stato 6,3 miliardi di, spetterà ad un’ampia fascia di categorie ma le procedure per ottenerlo non sono uguali per tutti.200a chi spettaIl200spetta ai lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati, autonomi e professionisti e anche i beneficiari del reddito di cittadinanza, i lavoratori stagionali, i collaboratori domestici, i lavoratori a “intermittenza”, i lavoratori dello spettacolo, gli stagionali del turismo e dello spettacolo, gli incaricati alle vendite a domicilio e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e ...

... sale anche il pressing (con diversi emendamenti di più partiti) per allargare la platea dei destinatari deluna tantum daeuro e di quella per ilsociale per le bollette. M5s - Pd - ...Il Governo ha studiato per questo un piano ad hoc per poter aiutare le persone in difficoltà , dando una tantum undieuro. E questo sarà proprio un periodo in cui bisognerà approfittare ...Claudio Delle Monache. Le modalità per riceverlo – spiega il patronato Inas Cisl di Viterbo – dipendono dalla categoria di destinatari a cui si fa riferimento e, in molti casi, non sono ancora state d ...Ottime notizie per gli italiani durante questo periodo di profonda crisi economica. Sarà possibile infatti richiedere da subito un bonus per le vacanze estive 2022, vediamo di cosa si tratta.