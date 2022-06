Un fondo per le Forze dell’Ordine contro i maltrattamenti animali (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un Protocollo di Intesa tra il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri e la Fondazione CAVE CANEM ONLUS. Per prevenire e contrastare i maltrattamenti degli animali e i fenomeni criminali correlati attraverso formazione specifica per gli addetti ai lavori, sensibilizzazione delle nuove generazioni, supporto tecnico giuridico e logistico nelle operazioni di salvataggio di cani vittime di reato o coinvolti in circuiti criminali. L’intesa prevede anche l’istituzione di un fondo dedicato, da parte della Fondazione, le cui risorse verranno utilizzate per collaborare con le Forze dell’Ordine e con la Magistratura nella gestione dei sequestri giudiziari di animali maltrattati. La Fondazione sarà, pertanto, un riferimento per le stesse, nonché per gli organismi della Giustizia penale ... Leggi su tuacitymag (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un Protocollo di Intesa tra il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri e la Fondazione CAVE CANEM ONLUS. Per prevenire e contrastare idegli animali e i fenomeni criminali correlati attraverso formazione specifica per gli addetti ai lavori, sensibilizzazione delle nuove generazioni, supporto tecnico giuridico e logistico nelle operazioni di salvataggio di cani vittime di reato o coinvolti in circuiti criminali. L’intesa prevede anche l’istituzione di undedicato, da parte della Fondazione, le cui risorse verranno utilizzate per collaborare con lee con la Magistratura nella gestione dei sequestri giudiziari di animali maltrattati. La Fondazione sarà, pertanto, un riferimento per le stesse, nonché per gli organismi della Giustizia penale ...

