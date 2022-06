Tourist Trophy 2022, gara fatale anche per il francese Chanal (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Tourist Trophy 2022, gara di moto che si corre sull’Isola di Man, continua purtroppo a mietere vittime. Il conto, infatti, è salito a quattro in pochi giorni. L’ultima è il francese Cesar Chanal, pilota dei Sidecar deceduto nella giornata di sabato. Il passeggero Olivier Lavorel è invece ancora in vita, nonostante la prima comunicazione lo desse per deceduto sul colpo. Gli organizzatori del TT avrebbero fatto un inquietante scambio di persona: è Chanal ad essere morto sul colpo, mentre il suo passeggero sta lottando per la vita. Lavorel si trova in condizioni critiche dopo il trasferimento all’ospedale di Liverpool. Gli organizzatori dicono di aver informato entrambe le famiglie, e che è prevista una approfondita indagine del processo relativo all’identificazione ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ildi moto che si corre sull’Isola di Man, continua purtroppo a mietere vittime. Il conto, infatti, è salito a quattro in pochi giorni. L’ultima è ilCesar, pilota dei Sidecar deceduto nella giornata di sabato. Il passeggero Olivier Lavorel è invece ancora in vita, nonostante la prima comunicazione lo desse per deceduto sul colpo. Gli organizzatori del TT avrebbero fatto un inquietante scambio di persona: èad essere morto sul colpo, mentre il suo passeggero sta lottando per la vita. Lavorel si trova in condizioni critiche dopo il trasferimento all’ospedale di Liverpool. Gli organizzatori dicono di aver informato entrambe le famiglie, e che è prevista una approfondita indagine del processo relativo all’identificazione ...

