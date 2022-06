SBK Misano, il lavoro nel box Yamaha per aiutare Razgatlioglu - News (Di mercoledì 8 giugno 2022) Aragon, Assen ed Estoril sono stati teatro dei primi tre round stagionali e Toprak Razgatlioglu non ha ancora calcato il gradino più alto del podio . Si tratta del campione del mondo in carica che si ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Aragon, Assen ed Estoril sono stati teatro dei primi tre round stagionali e Topraknon ha ancora calcato il gradino più alto del podio . Si tratta del campione del mondo in carica che si ...

Advertising

dianatamantini : SUPERBIKE - Michael van der Mark fuori causa per la seconda frattura di quest'annata nera. La BMW ufficiale all'ucr… - corsedimoto : SUPERBIKE, COSA C'E' A MISANO? Ecco il programma degli eventi di contorno al round Mondiale. I piloti in viale Cecc… - LuOttaviani111 : RT @corsedimoto: BELLE STORIE - Luca Ottaviani a Misano per il Mondiale Supersport. Suo padre non aveva soldi per farlo correre, ma la test… - corsedimoto : SUPERBIKE - Michael van der Mark fuori causa per la seconda frattura di quest'annata nera. La BMW ufficiale all'ucr… - dianatamantini : SUPERBIKE MISANO - Honda ha ritrovato entusiasmo con due ragazzi in arrivo dal Motomondiale: niente proclami, tanta… -