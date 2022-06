Riccione, Cecchetto e i 'soliti sondaggi': i partiti danno 'numeri da montagne russe" (Di mercoledì 8 giugno 2022) Come dicevo, leggo da diversi giorni numeri che non coincidono con i sondaggi da me commissionati in queste settimane; leggo percentuali "russe", alquanto ballerine, o quantomeno ambigue, da ... Leggi su chiamamicitta (Di mercoledì 8 giugno 2022) Come dicevo, leggo da diversi giorniche non coincidono con ida me commissionati in queste settimane; leggo percentuali "", alquanto ballerine, o quantomeno ambigue, da ...

Advertising

newsrimini : A #Riccione Cecchetto chiude la campagna elettorale con Sabrina Salerno - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Parma e Piacenza, elezioni: test per le coalizioni. E a Riccione corre Claudio Cecchetto - ilmessaggeroit : Parma e Piacenza, elezioni: test per le coalizioni. E a Riccione corre Claudio Cecchetto - Profilo3Marco : RT @BarabbaMarlin: #Amministrative2022. Gli abitanti di Riccione potrebbero eleggere sindaco Claudio Cecchetto, anche se francamente è un p… - fisco24_info : In Emilia Romagna votano Parma e Piacenza, test per le coalizioni: Città vicine ma situazioni ribaltate. A Riccione… -