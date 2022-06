“Non hai le palle”, “Mi fai ridere”. E Sallusti zittisce Di Battista (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo lo show e l’uscita di scena durante l’ultima puntata di Non è l’Arena, Alessandro Sallusti si trova di nuovo al centro di un infuocato dibattito televisivo. Questa volta dall’altra parte della barricata non c’è un portavoce di un ministro russo, come nel caso di domenica, ma nientepopodimenoche Alessandro Di Battista. Il motivo del contendere è la “lista di proscrizione” spiattellata dal Corriere della Sera sulle sue pagine. Copasir e servizi segreti che indagano sui “putiniani d’Italia” sembra effettivamente troppo, e noi lo abbiamo già sottolineato. In fondo anche Sallusti e Di Battista la pensano più o meno allo stesso modo. L’ex grillino lo ritiene però uno scandalo, una “vicenda indegna” per un Paese dove sta diventando “un reato pensare”. Per il direttore di Libero si tratta piuttosto una “farsa” che di una ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo lo show e l’uscita di scena durante l’ultima puntata di Non è l’Arena, Alessandrosi trova di nuovo al centro di un infuocato dibattito televisivo. Questa volta dall’altra parte della barricata non c’è un portavoce di un ministro russo, come nel caso di domenica, ma nientepopodimenoche Alessandro Di. Il motivo del contendere è la “lista di proscrizione” spiattellata dal Corriere della Sera sulle sue pagine. Copasir e servizi segreti che indagano sui “putiniani d’Italia” sembra effettivamente troppo, e noi lo abbiamo già sottolineato. In fondo anchee Dila pensano più o meno allo stesso modo. L’ex grillino lo ritiene però uno scandalo, una “vicenda indegna” per un Paese dove sta diventando “un reato pensare”. Per il direttore di Libero si tratta piuttosto una “farsa” che di una ...

